На Харьковщине задержали торговца оружием

Работники Чугуевского отдела полиции получили оперативную информацию о том, что 48-летний житель поселка Новопокровка хочет продать оружие. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в результате проведения оперативных действий правоохранители 12 июня задокументировали факт сбыта гранаты «РПГ-27» и 139 патронов различного калибра и изъяли их.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас устанавливается, откуда у него оружие и боеприпасы.

Агентство Телевидения Новости