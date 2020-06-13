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Вратарь из Харьковской области Андрей Лунин отыграл "на ноль" за "Овьедо" в первом матче после рестарта

Вратарь из Харьковской области Андрей Лунин отыграл на ноль за Овьедо в первом матче после рестарта

Родившийся в Краснограде харьковской области украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, находящийся в аренде в "Овьедо", продемонстрировал, что не растерял форму за то время, пока клубный футбол в Испании был на коронавирусной паузе.

В первом матче после рестата второго дивизиона чемпионата Испании Лунин занял место в воротах "Овьедо" в поединке против "Понферрадины".

В начале этого поединка Лунин чуть не "привез" себе гол, неудачно выбив мяч на соперника, но сам же отразил угрозу. Также в первом тайме после опасного исполнения "Понферрадиной" углового Лунин париривал удар, отбив мяч в стойку ворот. Во втором тайме мяч однажды всё же побывал в воротах украинского вратаря, но был туда направлен из положения вне игры, а потому не был засчитан.

В конце концов, Лунин сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности и отстоять для практически не атаковавшего "Овьедо" ничью - 0:0.


Агентство Телевидения Новости

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