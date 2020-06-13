Пробное ВНО-2020 предлагают провести дома

Выпускникам предлагают пройти пробное независимое оценивание дома, а не приходить на пункты тестирования. Об этом говорится в УЦОКО.

"Мы просим вас 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО, кроме ответственных за пункты и их помощников, а также сообщить об этом всем вашим друзьям, знакомым, коллегам, кто, возможно, также должен был бы прийти к нам в этот понедельник", - говорится в заявлении.

В документе сказано, что для проведения пробного оценивания были созданы все условия, чтобы дети и педагоги находились в безопасности.

"Мы чрезвычайно благодарны за проделанное в течение последних недель ответственным за пункты проведения и их помощникам. Мы просим Вас прийти на пункт проведения пробного ВНО, чтобы направлять участников, которые все же не получат информацию о невозможности работы пункта тестирования", - говорится в заявлении.

Проведение пробного ВНО дома состоится по следующему алгоритму:

—15 июня в 11:00 ученики должны зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов с украинского языка и литературы. Там необходимо выполнить тестовые задания.

— к 19 июня необходимо внести свои ответы в сервис определения результатов. После этого ученики получат результаты.

— 17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов с того учебного предмета, который выбрали для прохождения пробного ВНО. Задание необходимо выполнить в течение двух дней, а результаты внести в сервис к 19 июня.

Ознакомиться с процедурой проведения ВНО можно здесь.

Агентство Телевидения Новости