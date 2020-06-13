Коронавирус на Харьковщине: 54 новых случаев за сутки

За последние сутки в области лабораторно подтверждено 54 случая заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Валковского, Дергачевского, Чугуевского и Харьковского районов. Подавляющее большинство из них, а именно, 45 человек - жители города Харькова. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

По его данным, госпитализированы с COVID-19 238 человек (из них 2 подключен к аппарату ИВЛ, 9 - на кислородной поддержке (маске)), 487 - на самоизоляции. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 158 человек, 47 - на самоизоляции.

От также сообщил, что етальных случаев за последние сутки не зарегистрировано.

За весь период регистрации в области зафиксировано 2374 случаев подозрения на COVID-19 (+67 за последние сутки), из них:

1480 случаев подтверждено;

689 подозрений опровергнуто;

698 людей выздоровели;

57 человек умерли.

Агентство Телевидения Новости