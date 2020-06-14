Коронавирус в Украине: за сутки выявлено 648 новых случаев заболевания

В Украине за последние сутки подтвердили 648 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 31 154 случая. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, за сутки от коронавируса умерли 9 человек, а общее число жертв составляет 889 человек. Побороли болезнь 14 082 человека, в том числе 106 за последние сутки.

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской (139), Закарпатской (49) областях, а также в Киеве (66 случаев). В Луганской и Полтавской областях за последние 24 часа не выявили ни одного случая коронавирусной болезни.

Агентство Телевидения Новости