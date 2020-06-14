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В харьковской многоэтажке произошел взрыв газа

В харьковской многоэтажке произошел взрыв газа

13 июня в 16:56 на номер «101» поступило сообщение о взрыве газа в квартире жилого шестиэтажного дома по улице Киргизской. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Прибыв на вызов, спасатели выяснили, что на 4-м этаже произошел взрыв газового баллона объемом 25 литров. В результате взрыва в квартире выбиты окна, межкомнатные двери, балконная рама и загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 5 кв.м.

В 18:00 пожар был полностью ликвидирован. Никто не пострадал. При обходе смежных квартир и визуального осмотра дома было установлено, что несущие конструкции не повреждены. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.

Агентство Телевидения Новости

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