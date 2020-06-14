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Рестарт «Барселоны»: крупная победа и новый рекорд Месси

Рестарт «Барселоны»: крупная победа и новый рекорд Месси

Испания стала второй после Германии страной среди топ-5 европйских футбольных чемпионатов, где они вновь проводятся после коронавирусной паузы. Фееричным вышел рестарт у лидера чемпионата Испании – “Барселоны”.

“Барселона” играла в гостях против “Мальорки”. Поединок начался с минуты молчания в память о погибших от коронавируса.  

А затем «Барселона» одержала крупную победу 4:0.

В этом матче лидер «Барселоны» Лионель Месси отдал две голевые передачи и сам забил в компенсированное время гол. Этот гол позволил установить впечатляющий рекорд: Месси стал первым игроком в истории, которому удалось забить не менее 20 мячей уже в 12-м сезоне подряд в чемпионате Испании. Не менее 20-ти голов в испанском чемпионате Мессии забивает с сезона-2008/09 гг.

«Барселона» же после этой победы имеет 61 очко в 28-ми сыгранных поединках и идет на 1-м месте в турнирной таблице. Мадридский «Реал» отстает на 5 очков. Свой матч 28-го тура он проведет сегодня.


Агентство Телевидения Новости

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