Трамп: «Мы заканчиваем эру бесконечных войн»

Дональд Трамп заявил, что задача американской армии заключается в защите жизненно важных интересов США, а не чужих стран, "о которых многие даже не слышали". Об этом сообщает Голос Америки.

«Президент Дональд Трамп, которого в последние дни остро критикуют за намерение вывести тысячи американских войск из Германии, заявил, что задача американских солдат - защищать «жизненно важные интересы США», а не бороться с «бесконечными войнами» на чужих землях», - говорится в сообщении.

Как отмечается, об этом Трамп сказал в речи перед выпускниками военной академии West Point. Президент США сказал, что задачи американского солдата - не восстанавливать чужие страны, а «защищать - и крепко защищать - свою страну от врагов».

Обращаясь приблизительно к тысяче кадетов, хозяин Белого дома выразил убеждение, что работа американских войск заключается не в том, чтобы «решать застарелые конфликты на далеких землях, о которых многие даже не слышали».

«Мы заканчиваем эру бесконечных войн», - подчеркнул Трамп.

Как сообщалось, Дональд Трамп отдал распоряжение сократить на 9,5 тыс. человек число американских военных, базирующихся в Германии в качестве союзнических сил Североатлантического альянса.

Сейчас американский контингент в ФРГ насчитывает 34,5 тысячи служащих. Часть войск будет выведена в соседние страны, в том числе Польшу, часть вернется домой.

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