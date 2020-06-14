Коронавирус на Харьковщине: 39 новых случаев заболевания за сутки и одна смерть

За последние сутки в области лабораторно подтверждено 39 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Богодуховского, Лозовского и Харьковского районов. Большинство, а именно 25 человек - жители города Харькова. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

Кроме того, он отметил, что медики зафиксировали очередную смерть от вируса.

«К сожалению, есть один летальный случай - умерла 57-летняя жительница города Харькова», - написал Кучер

По его данным, госпитализированы с COVID-19 245 человек (из них 2 подключен к аппарату ИВЛ, 8 - на кислородной поддержке (маске)), 501 - на самоизоляции. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 174 человека, 55 - на самоизоляции.

За весь период регистрации в области зафиксировано 2456 случаев подозрения на COVID-19 (+82 за последние сутки), из них:

1519 случаев подтверждено;

708 подозрений опровергнуто;

715 людей выздоровели;

58 человек умерли.

Агентство Телевидения Новости