Прыжок с окна 15-го этажа: полицейские устанавливают обстоятельства гибели женщины

Сообщение о происшествии на улице Гвардейцев Широнинцев, поступило в Московский отдел полиции сегодня, 14 июня, около 9:30. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что 47-летняя жительница района покончила жизнь самоубийством. Она прыгнула из окна собственной квартиры, расположенной на 15-м этаже.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Агентство Телевидения Новости