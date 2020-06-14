Несколько европейских стран подписали контракт на закупку 300 млн вакцин от коронавируса

Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали первый контракт на закупку партии вакцин от нового коронавируса COVID-19, пишет Welt со ссылкой на Министерство здравоохранения Германии.

По словам представителей Минздрава, при самом благоприятном исходе разработка вакцины может быть завершена до конца 2020 года. Речь идет о вакцине AZD1222, разработанной в Оксфордском университете. Сейчас продолжаются испытания вакцины в большом исследовании.

Контрактным партнером является фармацевтическая компания AstraZeneca. Дозы вакцины будут разделены в зависимости от численности населения. В компании утверждают, что недавно заключили аналогичные соглашения с Великобританией и США.

"Многие страны в мире уже получили вакцины, но в Европе пока нет. Быстрые, скоординированные действия группы государств-членов создают дополнительную ценность для всех граждан ЕС в этом кризисе. Вместе с Комиссией мы хотим стать еще быстрее и вести больше переговоров в будущем", - цитирует немецкого министра здравоохранения Йенса Шпана "Европейская правда".

В свою очередь министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса заявил о подписании контракта "на поставку до 400 миллионов доз вакцины для всего европейского населения".

"С сегодняшним подписанием наступает многообещающий первый шаг вперед для Италии и Европы. Вакцина - единственное окончательное решение COVID-19", - написал он на своей странице в Facebook в связи с подписаниемием контракта на поставку 300 миллионов доз вакцины.

Над созданием вакцины от коронавируса в условиях жесткого соперничества работают ученые из разных уголков мира. Считается, что разработка вакцины положит конец пандемии коронавируса, которым заразились 7,7 млн человек в 188 странах мира, боле 430 заболевших умерли.

Как сообщала газета The New York Times, у команды Оксфорда, вероятно, - больший прогресс в создании вакцины. Ожидается, что первые несколько миллионов доз вакцины команда университета подготовит в лучшем случае уже к сентябрю.

Однако главный исполнительный директор американского фармпроизводителя Merck&Co. Кеннет Фрейзер считает, что разработка вакцины против нового коронавируса может занять больше времени. В интервью газете Financial Times он усомнился в том, что вакцина будет доступна через 12-18 месяцев.

Агентство Телевидения Новости