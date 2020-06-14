20 тысяч зрителей заполнили стадион после снятия ограничений

Есть страны, где коронавирус побежден, и зрители без опаски приходят поболеть на трибуны за любимые спортивные команды.

Одна из таких стран - Новая Зеландия, в которой уже нет ни одного пациента с коронавирусом. Всего в этом островном государстве было диагнострировано 1504 случая коронавируса, при этом 22 пациента умерли.

В Новоей Зеландии, где спортом номер один является регби, начался 10-недельный турнир Super Rugby Aotearoa, в котором 5 местных команд определят сильнейшего.

Первый матч между командами "Блюс" из Окленда и "Харриканс" из Веллингтона, прошедщий на самом большом регбийном стадионе страны оклендском "Иден Парк" собрал 20 тысяч зрителей и, на радость местной публике, завершился победой "Блюс" со счетом 30:20.





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