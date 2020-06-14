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Житель Харьковщины пытался свести счеты с жизнью, взорвав гранату

Житель Харьковщины пытался свести счеты с жизнью, взорвав гранату

62-летний житель Изюмского района пытался свести счеты с жизнью, взорвав гранату. Пострадавшего доставили в местную больницу.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, 14 июня в 9:30 в полицию поступило сообщение о том, что, во дворе одного из домов в городе Изюме произошел взрыв. В результате происшествия 62-летний мужчина получил многочисленные травмы. На место выехали руководители Изюмского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.

В настоящее время установлено, что мужчина проживал вместе с женой. Из-за болезни он имел постоянные проблемы со здоровьем и 14 июня совершил попытку самоубийства. Он вышел во двор дома и взорвал гранату, которую держал в руке. От взрыва пострадавший получил многочисленные травмы. Сейчас медики борются за его жизнь.

Агентство Телевидения Новости

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