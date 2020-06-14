Взятка $6 млн НАБУ и САП: одного из подозреваемых арестовали

Высший антикоррупционный суд арестовал директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кича. Он является фигурантом дела о рекордной в истории Украины взятке, которая предназначалась руководителю САП Назару Холодницкому. Соответствующее решение было принято на заседании суда 14 июня.

В частности, следственная судья постановила частично удовлетворить ходатайство прокурора об избрании Кичу меры пресечения.

"Применить к подозреваемому Кичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с дня фактического задержания, то есть до 10 августа 2020. Определить залог 40 млн 358 тысяч 400 гривен", - зачитала решение судья.

В случае выхода под залог Кич будет обязан прибывать по первому требованию в суд или к прокурору, не отлучаться из Киева, сообщать о смене места проживания или работы, воздерживаться от общения с другими фигурантами и носить электронный браслет.

Напомним, ранее сообщалось о задержании трех человек по делу о рекордной взятке в 6 млн долларов руководству НАБУ и САП. По данным следствия, деньги предлагались за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует экс-министр Николай Злочевский; подозрение также объявлено первому замначальника налоговой Киева Николаю Ильяшенко.

Агентство Телевидения Новости