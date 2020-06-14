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"Шахтер" вышел на разминку в футболках с поддержкой одноклубника, получившего тяжелую травму
"Исма, мы с тобой", - было написано по-португальски на футболках.
В таких футболках на разминку перед матчем украинской Премьер-Лиги против "Колоса" из Коваливки вышли все футболисты донецкого "Шахтера".
Исма - это бразильский защитник "Шахтера" Исмаили, который получил на тренировке тяжелую травму - повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.
В ближайшее время Исмаили предстоит операция. На восстановление футболисту понадобится до шести месяцев.
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