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"Шахтер" вышел на разминку в футболках с поддержкой одноклубника, получившего тяжелую травму

Шахтер вышел на разминку в футболках с поддержкой одноклубника, получившего тяжелую травму

"Исма, мы с тобой", - было написано по-португальски на футболках.

В таких футболках на разминку перед матчем украинской Премьер-Лиги против "Колоса" из Коваливки вышли все футболисты донецкого "Шахтера".

Исма - это бразильский защитник "Шахтера" Исмаили, который получил на тренировке тяжелую травму - повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

В ближайшее время Исмаили предстоит операция. На восстановление футболисту понадобится до шести месяцев.

Агентство Телевидения Новости

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