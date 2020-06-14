Донецкий "Шахтер" приблизился к досрочному чемпионству на расстояние одной победы

"Шахтер" после сегодняшней победы над "Колосом" из Коваливки может теперь уже в следующем туре стать чемпилном Украины по футболу сезона 2019/20 гг.

Донецкий "Шахтер" в матче 26-го тура миинмально выиграл у "Колоса" из Коваливки - 1:0. Автором единственного гола стал Жуниор Мораес.

Теперь у "Шахтера" 68 очков. Единственная команда, которая теоретически может опередить "горняков" - киевское "Динамо", идущее на втором месте. У "Динамо" 52 очка. То есть, лишь при нереальных раскладах, если "Шахтер" проиграет 6 оставшихся до конца чемпионата Украины матчей, а "Динамо" 6 матчей выиграет, то у киевлян станет больше очков, чем у дончан. На самом же деле, если "Шахтера" в следующем туре 20 июня победит "Александрию", то в тот же момент досрочно станет чемпионом Украины.

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