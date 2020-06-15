Кому в понедельник отключили воду: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Жилярди (ч/с), ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Пушкинская, 67/69 (стояк), пер. 1-й Лесопарковский, 7 (спаренный стояк) до 20:00 15.06.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 48-а (стояк) до 20:00 15.06.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65 (п. №7, стояк), ул. Светлая, 6 (п. №1, стояк), ул. Познанская, 2 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №1) до 20:00 15.06.20 г.

Новобаварский район:

ул. Свинаренко, 5 (п. №2, стояк), ул. Станционная, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 15.06.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 180 (кор. №3, стояк) до 20:00 15.06.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 15.06.20 г.

Холодногорский район:

ул. Залютинская, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 15.06.20 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 13 (п. №8, стояк), пр. Победы, 75 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 51-б (п. №7, стояк), ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (стояк), пр. Людвига Свободы, 39-в (п. №1, стояк), ул. Тобольская, 45 (п. №1), ул. 23 Августа, 47 (стояк), ул. Отакара Яроша, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 15.06.20 г.

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