За сутки в Украине подтвердили 656 новых случаев COVID-19

В Украине продолжают фиксировать высокое количество новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, по состоянию на утро понедельника было выявлено 656 инфицированных за сутки, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 171 выздоровел. Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области – 136, Закарпатской области – 48 и в Киеве - 53 случая.

По данным СНБО, количество инфицированных на утро понедельника составило 31 810 человек, 14 253 выздоровели, 901 умер. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 16 656 человек.

Так, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1423 случая;

Волынская область - 1438 случаев;

Днепропетровская область - 998 случаев;

Донецкая область - 334 случая;

Житомирская область - 1087 случаев;

Закарпатская область - 1680 случаев;

Запорожская область - 529 случаев;

Ивано-Франковская область - 1766 случаев;

Кировоградская область - 586 случаев;

м. Киев - 3957 случаев;

Киевская область - 2024 случая;

Львовская область - 2933 случая;

Луганская область - 57 случаев;

Николаевская область - 321 случай;

Одесская область - 1117 случаев;

Полтавская область - 278 случаев;

Ривненская область - 2369 случаев;

Сумская область - 227 случаев;

Тернопольская область - 1467 случаев;

Харьковская область - 1542 случая;

Херсонская область - 183 случая;

Хмельницкая область - 559 случаев;

Черновицкая область - 3959 случаев;

Черкасская область - 552 случая;

Черниговская область - 424 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 июня 2020 в Центр поступило 753 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 72 129 сообщений о подозрении на COVID-19.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области – 136, Закарпатской области – 48 и в Киеве - 53 случая.

Агентство Телевидения Новости