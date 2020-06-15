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Землетрясение в Турции: сообщают о раненных и погибших

Землетрясение в Турции: сообщают о раненных и погибших

На востоке Турции в провинции Бингель произошло землетрясение силой 5,7 балла. В результате разрушений погиб по меньшей мере один человек, передает Reuters.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), еще девять человек получили ранения. Среди них — один ребенок. Землетрясение зафиксировали вечером в воскресенье, 14 июня.

Отмечается, что в результате подземных толчков повреждены десятки домов и административных зданий. Так, в регионе, где происходило землетрясение, рухнула наблюдательная вышка с двумя пограничниками. Один из них позже скончался.

Также в различных деревнях этого района были ранены еще 8 человек. Спасатели, группы скорой помощи и вертолет санитарной авиации были направлены в район бедствия. Для временного убежища местным жителям передали 550 палаток.


Агентство Телевидения Новости

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