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Сегодня возобновлена работа всех авиационных пунктов пропуска Украины

Сегодня возобновлена работа всех авиационных пунктов пропуска Украины

Возобновлена работа 15 пунктов пропуска для авиасообщения, а также пропуск иностранцев на въезд в Украину. Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня, 15 июня, все пункты пропуска через Государственную границу Украины для воздушного сообщения - открыты. Смены пограничных нарядов заступили на службу в достаточном количестве для обеспечения пропуска лиц как на вылет из Украины, так и на прилет в нашу страну", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что постановлением Кабмина запрещается пересечение государственной границы иностранцами без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.

"Сейчас пограничное ведомство Украины ожидает поступления от Министерства здравоохранения "Перечня государств с широким распространением COVID-19". До поступления такого перечня на территорию Украины будут пропускать иностранцев, давших согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома". Для принятия решения об обсервации иностранцев, которые не дали согласия на самоизоляцию, пограничники будут информировать компетентные органы.

 

Агентство Телевидения Новости

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