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Ночное ДТП в Безлюдовке: обошлось без серьезных травм

Ночное ДТП в Безлюдовке: обошлось без серьезных травм

Накануне в 22:20 в поселке Безлюдовка на трассе Харьков-Змиев столкнулись автомобили ВАЗ 2110, KIA Ceed и Hyundai Santa Fe, который от удара лег на бок.

В результате ДТП получила травмы 18-летняя девушка, управлявшая Hyundai: медпомощь пострадавшей была оказана на месте.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «десяткой» под управлением 27-летнего мужчины и KIA, ка рулем которого была 40-летняя женщина.

Информация о ДТП зарегистрирована в Харьковском ОП. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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