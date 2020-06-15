На Харьковщине коронавирус выявили у еще 23 человек
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 23 новых случая заболевания на COVID-19 и 61 новое подозрение. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1542, из которых 59 человек умерли, 741 - выздоровел.
За весь период в регионе зарегистрировано 2517 случаев подозрений на коронавирус. Из них:
1542 случая подтверждено;
730 - опровергнуто;
245 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
981 - у жителей Харькова (плюс 15 случаев за сутки);
158 - Харьковский район (плюс 2 случая);
51 - Чугуевский район;
50 - Змиевской район;
37 - Первомайский район;
36 - Валковский район;
33 - Дергачевский район;
31 - Боровской район (плюс 2 случая);
21 - Лозовской район;
21 - Богодуховский район;
20 - Волчанский район;
18 - Балаклейский район (плюс 1 случай);
17 - Красноградский район;
17 - Золочевский район;
7 - Шевченковский район;
7 - Зачепиловский район (плюс 2 случая);
6 - Великобурлукский район;
6 - Купянский район;
6 - Изюмский район;
5 - Сахновщинский район (плюс 2 случая);
4 - Печенежский район;
4 - Нововодолажский район;
2 - Коломакский район;
1 - Кегичевский район.