Выпускники не могут пройти онлайн-ВНО по украинскому языку - в Киеве и Харькове лежит сайт ЦОКО

В понедельник, 15 июня, дети не могут пройти онлайн-ВНО по украинскому языку, поскольку в Киеве и Харькове не работает сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Об этом пишут возмущенные матери выпускников в соцсетях.

В то же время в Министерстве образования и науки оправдываются, мол, сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования пока работают медленнее из-за большой нагрузки.

«Мы советуем Вам не волноваться и напоминаем, что загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе и занести свои ответы к сервису определения результатов участники могут до 18:00 19 июня», - говорится в сообщении МОН.

Напомним, 12 июня правительство отменило проведение нынешнего пробного ВНО.

Агентство Телевидения Новости