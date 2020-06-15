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Кабмин готовит для регионов новые инструкции по ужесточению карантина

Кабмин готовит для регионов новые инструкции по ужесточению карантина

Украинское правительство готовит очередные изменения по карантинным ограничениям. Для регионов готовят документ с условиями для ужесточения карантина. Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба президента.

По словам Степанова, в постановление, которое регламентирует соблюдение карантинных мер, будут вноситься изменения.

"Они будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче. Это потребуется в случае ухудшения эпидемической ситуации" - говорится в сообщении.

Агентство Телевидения Новости

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