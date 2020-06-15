В Харькове чернобыльцы митингуют возле больницы: требуют возобновить их лечение и не принимать пациентов с коронавирусом

В Харькове люди, которые имеют статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, сегодня второй раз вышли на митинг против открытия их больницы для приема пациентов с COVID-19 – на этот раз не под стены облгосадминистрации, а на территории самого заведения.

На территории Областного специализированного диспансера радиационной защиты населения утром собралось более полусотни человек. Люди требуют возобновить плановое лечение и не принимать больных коронавирусом. Настаивают - власть приняла неправильное и несправедливое по отношению к ним решение, ведь лечить в других учреждениях Харькова их отказываются.

«Вы понимаете, люди же бегали по Харькову, их нигде не принимали, и люди умирали. Теперь есть все условия наконец, чтобы мы могли нормально лечиться бесплатно, и тут такое решение», - говорит участник акции Юрий Ворошилов.

Участники акции требовали, чтобы областная власть приехала к ним на переговоры.

«Я только что говорил с заместителем председателя ОГА Тарасом Пастухом (председатель ОГА Алексей Кучер сегодня находится в командировке в Киеве, - ред.). Я довел до него информацию, что здесь, на территории диспансера, собрались "чернобыльцы", которые требуют, чтобы учреждение было открыто для планового лечения. Но мне объясняются проблемы, которые имеются на сегодняшний день у Харьковской области. Мы это тоже так же понимаем, что проблема с COVID есть, что количество больных с каждым днем, к сожалению, увеличивается. Он (заместитель, - ред.) сказал, что не может к нам сюда приехать, весь день расписан, и пригласил в ОГА. Я сказал, что люди останутся здесь», - заявил собравшимся председатель харьковской городской общественной организации «Союз Чернобыль Украины» Анатолий Губарев.

Заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух в комментарии Укринформу в очередной раз подчеркивает: диспансер включен в утвержденный Кабинетом министров перечень медицинских учреждений, которые могут принимать больных коронавирусом, так как соответствует определенным требованиям, в частности, имеет отдельную территорию с отдельными корпусами, и хорошую материально-техническую базу.

«Больницу не задействовали до последнего момента, используя возможности областной инфекционной больницы, инфекционных отделений в городских и районных учреждениях. Но в настоящее время наполняемость этих больниц достигает практически 100%. Поэтому сегодня возникает необходимость задействовать в лечении больных COVID-19 и «чернобыльскую» больницу», - сказал Пастух.

На данный момент учреждение еще не принимает больных COVID-19. В случае необходимости об этом будет принято отдельное решение.

В ОГА отмечают, что, понимая особый статус "чернобыльцев", готовы обеспечить их социальные гарантии и решить вопрос с плановой госпитализацией в другие медицинские учреждения, подчиненные областному совету и администрации.

«К сожалению, это вызывает сопротивление "чернобыльцев", которые настаивают на том, что это исключительно их больница, и они хотят лечиться только в этом учреждении. Впрочем учреждение финансируется из областного бюджета - за средства налогоплательщиков Харьковской области. В прошлом году на учреждение из областного бюджета было выделено около 59 млн грн, в этом году - около 36 млн. Это средства, которые платят в бюджет все жители региона. Фактически именно они удерживают учреждение, поэтому они имеют право, когда возникает кризисная ситуация, также воспользоваться финансируемым учреждением. С моральной точки зрения, наверное, правильно лечить в этом учреждении тех, кто нуждается в неотложной помощи. Потребности в плановом лечении "чернобыльцев" на сегодняшний день могут и готовы удовлетворить другие учреждения», - заявил заместитель председателя ОГА.

Агентство Телевидения Новости