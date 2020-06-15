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Украинцы нарушают правила и забивают в чемпионате Эстонии: красная карточка и четыре гола

Украинцы нарушают правила и забивают в чемпионате Эстонии: красная карточка и четыре гола

В 7-м туре чемпионата Эстонии по футболу украинские футболисты таллинских команд "Левадия" и "Нымме Калью" наделали много шума.

"Левадия" играла против "Таммеки" из Тарту. Один футболист "Левадии" Зураб Очигава успел в первом тайме забить гол, а также получить две желтые и, соответственно, красную карточку. Другой украинский футболист "Левадии" Александр Сафронов отличился голом в компенсированное время матча. Этот гол принес "Ливадии" ничью - 2:2.

"Нымме Калью" одержал крупную победу 4:0 над командой "Таллина Калев". Первые два гола  в этом матче забил украинский футболист "Нымме Калью" Владислав Хомутов.

В турнирной таблице чемпионата Эстонии лидирует после 7-ми туров таллинская "Флора", набравшая 19 очков. Далее идут команды с украинскими футболистами: у "Левадии" 17 очков, у "Нымме Калью" - 16.


Агентство Телевидения Новости

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