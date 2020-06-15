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88-летняя харьковчанка умерла от коронавируса

88-летняя харьковчанка умерла от коронавируса

За последние сутки в Харьковской области один человек умер от COVID-19. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

«К сожалению, есть один летальный случай - умерла 88-летняя жительница города Харькова», - написал он на своей странице в Facebook.

Таким образом, количество умерших от коронавируса в регионе по состоянию на 15 июня составило 59 человек.

За все время в Харьковской области заболело 1542 человека, выздоровел от болезни 741 пациент.

Агентство Телевидения Новости

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