88-летняя харьковчанка умерла от коронавируса

За последние сутки в Харьковской области один человек умер от COVID-19. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

«К сожалению, есть один летальный случай - умерла 88-летняя жительница города Харькова», - написал он на своей странице в Facebook.

Таким образом, количество умерших от коронавируса в регионе по состоянию на 15 июня составило 59 человек.

За все время в Харьковской области заболело 1542 человека, выздоровел от болезни 741 пациент.

Агентство Телевидения Новости