ЕC открывает внутренние границы: смогут ли украинцы попасть в Европу?

Европейский союз с 15 июня 2020 года официально снимает ограничения на внутренние путешествия и в пределах Шенгенской зоны. На границах между странами ЕС выстроились немалые очереди.

В частности, сегодня планирует открыться Бельгия, Нидерланды, Франция и Германия. Польша и Италия сделали это на несколько дней раньше, а вот Испания подождет до 21 июня. Тогда в стране должны снять чрезвычайное положение. В то же время путешествовать внутри Шенгена свободно сейчас смогут только те украинцы, которые легально проживают в этих странах и находятся там. А вот из Украины поехать в Европу сейчас нельзя.

Открывать внешние границы Евросоюз планирует с 1 июля, но постепенно и не для всех. Сначала планируют пускать граждан тех стран, которые отвечают определенным критериям. В частности, где ситуация с заболеваемостью COVID-19 не хуже, чем с ЕС, а также соблюдены все необходимые противоэпидемические меры. Если говорить о шансах Украины попасть в первую волну возобновления путешествий в Евросоюз, то пока они не слишком оптимистичны - количество инфицированных коронавирусом в Украине сейчас продолжает расти.

Кроме того, сегодня возобновили работу большинство европейских авиакомпании. Причем летают они не только внутри ЕС, но и в другие страны. В том числе в Украину. Впрочем, пересечь границу смогут только граждане ЕС и те украинцы, которые имеют право на жительство в стране Шенгена.

Впрочем, не все страны открыли сегодня аэропорты для всех стран. К примеру, Австрия продлила запрет на прием самолетов из нескольких стран Европы, а также из Украины, России, Китая и ряда других стран за пределами ЕС.

Агентство Телевидения Новости