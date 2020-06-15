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Cкандал после центрального матча первого круга в чемпионате Беларуси

Cкандал после центрального матча первого круга в чемпионате Беларуси

Матч двух лидеров чемпионата Беларуси привел к скандалу.

В 13-м туре встречались БАТЭ (Борисов) - "Шахтер" (Солигорск).

В этом поединке была зафиксирована действительно боевая ничья - 2:2. Футболисты "Шахтера" ушли от поражения на 81-й минуте, когда забили свой второй гол в матче. При этом в БАТЭ настаивают, что был фол на вратаре.

В БАТЭ называют судейство "беспределом", а вот в "Шахтере", главным тренером которого является украинский специалист Юрий Вернидуб, утверждают, что раз гол был засчитан, значит нарушения правил не было.

Ниже, в видеообзоре матча, этот спорный момент на 6:20.

В турнирной же таблице чемпионата Беларуси БАТЭ сохранил лидерство, имея 27 очков после 13-ти матчей. "Шахтер" идет вторым, отставая на 2 очка.


Агентство Телевидения Новости

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