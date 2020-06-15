Приехал в гости и ударил ножом в грудь: посиделки приятелей закончились трагедией

На Харьковщине полицейские задержали 44-летнего жителя Змиевского района, который едва не лишил жизни товарища.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, злоумышленник приехал в гости к своим знакомым в поселок Лиман, где распивал спиртные напитки вместе с 35-летним приятелем. Когда между ними возникла ссора, гость нанес оппоненту удар в грудную клетку перочинным ножом, который был у него с собой в кармане.

По словам и.о. начальника Змиевского отдела полиции Андрея Тарахтеева, факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Агентство Телевидения Новости