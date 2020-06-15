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Вратарь спас ворота ценой двойного перелома ноги

Вратарь спас ворота ценой двойного перелома ноги

Жуткая травма голкипера.

В Турции возобновился чемпионат страны по футболу. И в первом же после рестарта туре случилась очень тяжелая травма.

Встречались "Ризеспор" и "Галатасарай". Вратарь "Галатасарая" и сборной Уругвая Фернанда Муслера, отражая угрозу, столкнулся с соперником и сразу же закричал от резкой боли.

Как оказалось, у Муслеры двойной перелом лодыжки.

На момент травмы голкипера "Галатасарая" счет был ничейным - 0:0. В итоге же "Галатасарай" проиграл - 0:2.


Агентство Телевидения Новости

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