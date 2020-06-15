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Вратарь спас ворота ценой двойного перелома ноги
Жуткая травма голкипера.
В Турции возобновился чемпионат страны по футболу. И в первом же после рестарта туре случилась очень тяжелая травма.
Встречались "Ризеспор" и "Галатасарай". Вратарь "Галатасарая" и сборной Уругвая Фернанда Муслера, отражая угрозу, столкнулся с соперником и сразу же закричал от резкой боли.
Как оказалось, у Муслеры двойной перелом лодыжки.
На момент травмы голкипера "Галатасарая" счет был ничейным - 0:0. В итоге же "Галатасарай" проиграл - 0:2.
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