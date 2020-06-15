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На участке Московского проспекта до конца недели закрывают движение

На участке Московского проспекта до конца недели закрывают движение

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до ул. Ощепкова при движении в сторону бул. Богдана Хмельницкого, будет запрещено с 8:00 16 июня до 20:00 20 июня. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.

Для объезда закрытого участка будет организовано двухстороннее движение транспорта по полосе встречного направления.

Агентство Телевидения Новости

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