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Глава Минсоцполитики прогнозирует повышение минимальной зарплаты

Глава Минсоцполитики прогнозирует повышение минимальной зарплаты

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная прогнозирует повышение минимальной заработной платы во втором полугодии более чем на 500 грн. Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года нужно повышать. Министерство финансов и Министерство экономики проводят расчеты, какой должна быть эта зарплата. То, что она вырастет не на 500 грн, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну", - сказала Лазебная.

Напомним, что согласно государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.

Министр социальной политики Марина Лазебная также заявила, что на сегодняшний день реальный уровень прожиточного минимума в стране составляет 4,2 - 4,3 тыс. грн.

Агентство Телевидения Новости

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