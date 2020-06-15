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Мадридский "Реал" победил в первом матче после рестарта чемпионата Испании, но пропустил курьезный гол

Мадридский Реал победил в первом матче после рестарта чемпионата Испании, но пропустил курьезный гол

В Испании после возобновления чемпионата страны по футболу продолжается увлекательная борьба "Барселоны" и мадридского "Реала" за золотые медали.

"Барселона" начала с крупной победы над "Мальоркой" - 4:0.

"Реал" ответил комфортной победой над "Эйбаром" - 3:1. Причем свои три мяча футболисты "Реала" забили в первом тайме, а затем пропустили один во втором при достаточно курьезных обстоятельствах - мяя рикошетом от игрока Эйбара Педро Бигаса пролетел между ног вратря "Реала" Тибо Куртуа и оказался в воротах.

В турнирной таблице между "Барселоной" и "Реалом" сохранился статус-кво - "Барселона" опережает "Реал" на 2 очка.


Агентство Телевидения Новости

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