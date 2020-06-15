Новые случаи заражения СOVID-19: на Харьковщине заболело уже 1,5 тысячи человек

Харьковчанка Наталья не надевает маску разве что на улице, чтобы дышать свежим воздухом. В помещениях со скоплением людей находится исключительно в средствах индивидуальной защиты. Говорит - из-за карантина дочь осталась без выпускного в детском саду, да и других привычных вещей пандемия коронавируса году их семью лишила.

Наталья и Лена:

Нам не хватает во время карантина, конечно же, моря. И кино. Да, и кино. Ждем, когда закончится карантин, что все будет хорошо. - Коли плануєте поїздку, можливо? - Наверное, в следующем году. Страшновато.

Кинотеатры, отметили в правительстве, смогут начать показы не ранее 2 июля. Вероятные даты открытия обсуждаются, как и меры безопасности. Например, посадка зрителей в шахматном порядке, покупка билетов онлайн и санобработка залов после сеансов.

Путешествия по миру пока ограничены, однако пассажирские перевозки постепенно восстанавливаются. В том числе и зарубежные. С 15 июня без ограничений на границе украинцы смогут полететь в Албанию и США, в Великобританию - при условии 14-дневного карантина. В Турцию - с обязательным тестированием на COVID по прибытию.

Харьковчане говорят, в ближайшее время путешествия, в основном, не планируют. Больше переживают по поводу ухудшения ситуации с вирусом в Украине и возвращения строгого карантина. Хотя есть и такие, кто болезни родом из Китая не боятся вовсе.

Метро дали, уже хорошо.

Я вам скажу, я работаю бухгалтером, работала на "удаленке" весь карантин. Ни одного дня не сидела дома, ходила. Мало того, что ходила на работу, ходила в церковь, ходила к Богу. И ничего! Жива.

Надежда, харьковчанка:

Я не думаю, что вирус узнал, что карантин закончился и ушел за город. Нам с мужем не хватало, когда был строгий карантин, разрешения гулять в парковой зоне, потому что лес относится к парковой зоне, и оздоровительные пробежки, прогулки - Это не только не вредит. Но и укрепляет иммунитет.

Ирина, харьковчанка:

В кино мы не ходим, поехать - мы бы с удовольствием поехали, но и до карантина мы не очень, честно говоря, мы имели возможность. Поэтому карантин нам - не помеха. Я лично вообще сидела дома полтора месяца, сейчас уже вышла, хотя, может, и не стоило. Но будем надеяться, что все будет хорошо.

Между тем, в Минздраве сообщили, что начиная с 11 июня, в Украине наблюдается стремительное увеличение количества больных - в течение нескольких дней показатели не падают меньше, чем 600 человек в сутки.

Растет число инфицированных и Харьковской области. СOVID-19 диагностирован уже более? чем полутора тысяч человек. Кроме того, умерла еще одна жительница Харькова - пенсионерка, которой было 88 лет.

В Кабмине не исключают возможности возвращения к строгому карантинe, если статистика дальше будет только ухудшаться.

Агентство Телевидения Новости