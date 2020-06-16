За сутки в Украине выявлено 666 новых случаев COVID-19

По состоянию на 16 июня в Украине лабораторно подтверждены 32 476 случаев COVID-19. За сутки - 666 новых случаев. 11 человек умерли от болезни. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 666 человек, из них 52 ребенка, а также 63 медработника. Были госпитализированы 172 человека. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 275 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 32 476 человек, из них 2 402 ребенки и 5 600 медработников. Всего выздоровели 14 528 человек, а летальных случаев 912. За минувшие сутки проведены 16 476 тестов, из них 9 376 исследований методом ПЦР и 7 097 исследований методом ИФА", - рассказал министр.

"За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована во Львовской области (139), Ривненской области (104) и Волынской области (61).

По данным СНБО, на данный момент коронавирусной болезнью в Украине болеют 17 036 человек, что на 380 пациентов больше, чем сутками ранее.

В Херсонской и Николаевской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

Агентство Телевидения Новости