СБУ и прокуратура проводят обыски на харьковском заводе "Электротяжмаш"

Сегодня, 16 июня, правоохранители пришли с обыском на завод "Электротяжмаш". Об этом сообщили в одном из харьковских Telegram-каналов.

"Харьковская областная прокуратура и главное следственное управление Киева, "отдел К", будут вручать подозрение директору и его заму. Причина - продавали через "прокладку" продукцию завода в Россию на Брянский завод", - написали в паблике.

Как рассказали в ГУНП, следственные действия проводит СБУ и прокуратура в связи с уголовным производством, что открыто по статье 191 УК Украины ("присвоение, растрата").

Напомним, что троих сотрудников завода "Электротяжмаш" подозревают в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в 2017 году должностные лица при посредничестве подставной чешской фирмы организовали перепродажу деталей. Получив комплектующие за 600 тысяч евро, перепродали их в Литву вдвое дороже. В результате завод недополучил 13,7 миллионов гривен.

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