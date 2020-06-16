Дважды не повезло: в Харькове участница ДТП стала жертвой грабителя

Вчера, 15 июня, возле рынка «Барабашово» на перекрестке улицы Академика Павлова и проспекта Юбилейного столкнулись два автомобиля. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, когда женщина, управлявшая одной из машин, вышла и подошла ко второму участнику ДТП, в ее авто проник мужчина. Он украл сумку потерпевшей, в которой находилось около 1500 гривен, документы, ключи и другие вещи. Однако, далеко убежать вору не удалось, так как один из очевидцев происшествия вызвал полицию.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела Киевского ОП. Правоохранители выяснили, что злоумышленник гражданин Грузии, который ранее не имел проблем с законом. Мужчину доставили в Киевский отдел полиции. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Задержанный также проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории города Харькова.

Агентство Телевидения Новости