Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:43
Просмотров: 45

Сегодня на улице Большой Гончаровской запрещено движение транспорта

Сегодня на улице Большой Гончаровской запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Большой Гончаровской, на участке от пер. Симферопольского до ул. Конева, будет запрещено с 10:00 до 18:00 16 июня. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с восстановительными работами на водопроводной магистрали.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: ул. Валерия Петросова, пер. Симферопольскому, пер. Гончаровскому и др.

На время работ автобусы №67е и 238э будут объезжать закрытый участок следующим образом: - ул. Конева - пер. Симферопольский - ул. Большая Панасовская и далее по маршруту. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 