Обыски на "Электротяжмаше": завод в обход санкций поставлял агрегаты и запчасти для тепловозов в Россию

Харьковской местной прокуратурой № 3 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту растраты в крупных размерах имущества ГП «Завод «Электротяжмаш».

Как сообщил прокурор области Александр Фильчаков, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 гг. должностными лицами предприятия при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его первого руководителя заключен ряд заведомо убыточных сделок. Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП «Завод «Электротяжмаш» на Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Все расчеты проводились в российских рублях. При этом продукция ГП, которое и так находится в крайне тяжелом финансовом положении, реализовывалась по цене, значительно ниже фактической себестоимости.

По предварительно установленным данным, в результате осуществления лишь двух поставок тяговых агрегатов государственному предприятию причинен ущерб на сумму 1 млн 100 тыс. грн. Еще ряд поставок по уже подписанным должностными лицами предприятия спецификациям не осуществлена ​​из-за незавершения производственного цикла.

Сейчас в помещениях завода проводятся обыски с целью изъятия доказательств преступной деятельности должностных лиц предприятия, в частности - по реализации по аналогичной схеме других видов продукции. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.

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