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Греция принимает туристов, не требуя проходить обязательное тестирование на коронавирус

Греция принимает туристов, не требуя проходить обязательное тестирование на коронавирус

Правительство Греции в понедельник, 15 июня, возобновило работу аэропортов в Афинах и Салониках, открыв страну для иностранцев с целью возобновить туристическую отрасль после трехмесячного карантина. Об этом сообщает Greek Reporter.

"Греция официально открылась для туристов с понедельника, прибытие первых международных рейсов ожидается в Афинах и Салониках на севере, где пассажиры не будут проходить обязательное тестирование на коронавирус по прибытии", - говорится в сообщении.

Однако, туристы из стран с высоким уровнем инфицирования могут пройти выборочную проверку на коронавирусное заболевание в Греции.

Прямые международные рейсы в региональные аэропорты страны, в том числе расположенные на греческих островах, начнутся позднее - с 1 июля.

Отметим, что раньше все приезжие в Грецию подлежали обязательному тестированию на коронавирусную болезнь.

Агентство Телевидения Новости

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