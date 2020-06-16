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На Харьковщине снова фиксируют большое количество случаев заболевания на COVID-19 за сутки

На Харьковщине снова фиксируют большое количество случаев заболевания на COVID-19 за сутки

За последние сутки в области лабораторно подтверждено 53 случая заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Валковского, Дергачевского, Золочевского, Кегичевского, Харьковского, Чугуевского и Шевченковского районов. 38 из них - харьковчане. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

По его данным, госпитализированы с COVID-19 254 человека (из них 2 подключен к аппарату ИВЛ, 7 - на кислородной поддержке (маске)), 527 - на самоизоляции.С подозрением на COVID-19 госпитализированы 197 человек, 49 - на самоизоляции.

За весь период регистрации в области зафиксировано 2599 случаев подозрения на COVID-19 (+82 за последние сутки), из них:

1595 случаев подтверждено;

758 подозрений опровергнуто;

752 людей выздоровели;

62 человека умерли.

Агентство Телевидения Новости

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