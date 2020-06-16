Детские лагеря решили не открывать до июля

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на своем внеочередном заседании приняла решение о нецелесообразности открытия детских оздоровительных лагерей ранее 1 июля этого года.

"Докладывая о состоянии ситуации с детскими оздоровительными лагерями, министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что несмотря на необходимость оздоровить этим летом больше 1,2 млн детей, большинство из которых являются представителями льготных категорий населения, клиническая ситуация по COVID-19 остается достаточно напряженной", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В том числе, в Минздраве видят большую проблему с возможными вспышками в детских лагерях других инфекционных болезней, в том числе кишечных, так как это было в 2018-2019 годах.

Также, по словам Степанова, дети будут приезжать в детские лагеря из разных регионов, в которых разная эпидемиологическая ситуация, которая может способствовать распространению коронавируса между регионами Украины.

Кроме того, в детских лагерях проверки установили недостаточный контроль за питанием детей и нарушение санитарно-гигиенических норм.

"В связи с этим и в связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие заведений оздоровления в настоящее время является преждевременным. В то же время мы не исключаем такого решения, начиная с 1 июля, но не раньше. Нам нужно дополнительно отследить эпидемической ситуации, и в течение недели мы будем принимать решение в зависимости от условий адаптивного карантина", - отметил министр здравоохранения, добавив, что 22 июня станет дополнительной датой, когда можно будет принимать решение о возможном открытии детских лагерей.

В свою очередь министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что 75% тех детей, которые должны быть оздоровлены в этом году, это дети из малообеспеченных семей, нуждающихся в социальной поддержке.

"Поэтому давайте будем думать, прежде всего, об их здоровье. Минсоцполитики считает, что оздоровительная компания должна быть только тогда, когда улучшится эпидемиологическая ситуация в стране", - отметила министр.

Агентство Телевидения Новости