Рада планирует запретить компаниям-посредникам брать деньги с заробитчан за устройство на работу за границу

Верховная рада сделала шаг к легализации трудовых мигрантов. Парламент принял за основу соответствующий законопроект №2365 "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу". За документ проголосовали 248 народных депутатов.

Закон предлагает:

запретить компаниям, работающим в сфере международного трудоустройства, получать средства от потенциального соискателя за трудоустройство за границу;

административную ответственность за нарушение такими компаниями запрета на взыскание с граждан каких-либо гонораров, комиссионных и других вознаграждений за посредничество в трудоустройстве в Украине или за рубежом.

После окончательного принятия закона украинский трудовой мигрант больше не будет платить деньги компании-посреднику за вакансию; а на нарушителей будут налагать штраф (2-5 тысяч необлагаемых минимумов).

"Мошенничество существенно уменьшится, ведь большинство нечестных бизнесменов зарабатывают на том, что берут заранее деньги за вакансию с соискателей, а потом или просто исчезают с деньгами или отправляют людей непонятно куда", - указано в пояснительной записке.

В случае, если компания-посредник будет плохо работать, врать соискателю о вакансии и условиях работы, то не получит от работодателя свою оплату.

Агентство Телевидения Новости