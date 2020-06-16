Еще двое харьковчан и один житель области умерли от коронавируса

На Харьковщине зафиксировано 62 смерти от коронавируса. Только за последние сутки умерло три человека. Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

«К сожалению, имеем три летальных случая - умерли 76-летняя харьковчанка, 63-летний житель города Мерефа, 67-летний харьковчанин. Все имели сопутствующие заболевания», - написал он.

Напомним, по состоянию на 16 июня в Харьковской области подтверждено 1595 случаев коронавируса. Выздоровело 752 человека.

Агентство Телевидения Новости