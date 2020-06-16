Харьковская инфекционка нуждается в 10-ти врачах и младшем персонале

В областной инфекционной больнице увеличивается количество врачей. К коллективу заведения присоединились около 10 медиков, но, по словам директора больницы, нужно еще 10 врачей и младший персонал.

«У нас не хватает кадров, но сейчас они пополняются за счет тех людей, которые приходят нам помогать. Недавно к нам присоединился терапевт, врач-инфекционист. Мы приняли на работу несколько анестезиологов. Сейчас снова будем принимать врача-инфекциониста. Медсестры к нам также идут на работу», - рассказал Павел Нартов.

Кроме того, на работу возвращаются работники, переболевшие COVID-19.

Тем не менее, потребность в кадрах остается актуальной, подчеркнул председатель ХОГА Алексей Кучер. 16 июня он посетил больницу.

«Необходимо признать, что врачи действительно истощены и перезагружены, их недостаточно. Мы приглашаем медиков через различные источники, просим подключиться и помочь команде, которая работает сегодня в областной инфекционной больнице», - прокомментировал руководитель облгосадминистрации.

Также Павел Нартов сообщил, что за последнее время больница получила на закупку препаратов для лечения больных COVID-19 более 2 млн грн.

«Практически все средства уже освоены: мы купили много антибактериальных препаратов, специфических препаратов, которые необходимы этим больным. Ну и также препараты, которые нужны для больных с сопутствующими патологиями», - рассказал директор учреждения.

Агентство Телевидения Новости