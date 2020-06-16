Корнавирус в Харькове. Инфекционная больница уже переполнена больными

Как в Украине в целом, так в Харькове и области в частности, после ослабления карантина идет значительный прирост больных коронавируслм. Так, в Украине за минувшие сутки зловещие 666 новых случаев диагностирования COVID-19. А в Харькове впервые за все время с начала эпидемии количество госпитализированных с подтвержденным диагнозом коронавирус превысила 250 человек. К тому же, в инфекционной больнице тяжело больными коронавирусом уже заполнены палаты интенсивной терапии.

Если во многих странах Европы в последнее время происходит спад заболеваемости коронавирусом, в Украине, наоборот, статистические показатели сейчас значительно выше, чем в мае и в начале июня. Уже шестые сутки подряд ежедневно фиксируется более 600 новых случаев заболевания. Причем прирост, по словам врачей, не является следствием увеличения количества сделанных тестов. Стало больше больных и, в частности, тяжело больных. Харьков - не исключение из общей картины, которая в целом наблюдается в Украине. Так, в главном профильном учреждении - 22-й инфекционной больнице уже практически некуда госпитализировать новых пациентов.

Алексей Кучер, председатель ХОГА:

В нас в реанімації знаходиться достатня кількість людей. Нажаль необхідно визнати, що інфекційна лікарня на сьогодні завантажена, як і завантажені палати інтенсивної терапії.

В этой больнице в реанимационном отделении сейчас находятся 12 больных с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Девять из них - на аппаратах искусственной вентилялии легких. Всего в больнице более 20 аппаратов ИВЛ. Сегодня появилось два новых - французского производства - подарок от футбольного клуба "Шахтер", который до начала пандемии коронавируса свои домашние матчи проводил в Харькове. Судя же по динамике роста тяжелобольных, реанимационному отделению придется занимать новые площади.

Павел Нартов, главный врач 22-й инфекционной больницы:

Ці апарати нам вкрай необхідні, і ми плануємо разом з адміністрацією обласною, нас губернатор підтримує, що, можливо, ми відкриємо ще реанімаційні ліжка в нас на другому поверсі нашої лікарні, якщо буде в цьому необхідність.

В Харькове и области за последние сутки коронавирус подтвержден у 53-х пациентов. Также есть трое умерших. Все - пожилые люди в возрасте от 63 до 76-ти лет. А еще количество госпитализированных с подтвержденным диагнозом коронавирус выросла до 254-х. Из них 162 пациента находятся именно в этой больнице. Распределение ковидных больных между другими больницами Харькова проходит не всегда гладко. В частности, облгосадминистрации пока так и не удалось найти общий язык с областным диспансером радиационной защиты, известным, как чернобыльская больница. Некоторые чернобыльцы и врачи диспасера даже митинговали перед ХОГА. А вот в инфикционной больнице возмущены таким поведением своих коллег.

Павел Нартов, главный врач 22-й инфекционной больницы:

Такого не може бути. Якщо визначена лікарня, вона повинна працювати. І ці хворі повинні лікуватися як раз у цьому лікувальному закладі. У них багато точок доступу є до кисню. Наприклад, у нас їх 18 по лікарні. У них - 40 точок доступу. І ці хворі, які надходять до нашого стаціонару, їм потрібен кисень. У них цей кисень є.

Павел Нартов говорит, что инфекционная больница готова поделиться с чернобыльской как средствами индивидуального защиты, так и ШВЛ-ами. Эти вопросы неоднократно уже обсуждались, однако чернобыльская больница продолжает держать оборону, не желая принимать ковидних больных.

Агентство Телевидения Новости