Украинцам нужно подготовиться к опасному солнечному затмению: советы астролога

Солнечное затмение 21 июня из-за совпадения с днем летнего солнцестояния вызовет энергетический "шторм", поэтому в этот день лучше оставаться дома. Об этом рассказал астролог Игорь Мехеда.

"В природе родятся огромные волны энергии, которые могут оказать отрицательное воздействие на здоровье людей", – предупредил он.

По словам астролога, накануне затмения, в его момент и через несколько дней после него люди могут ощущать недомогание, головокружение. У тех, кто имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, они могут обостриться. В психической сфере затмение может действовать на людей угнетающе. Период может быть связан с ухудшением настроения и со стрессовыми ситуациями.

Астролог порекомендовал никуда не выходить из дома, чтобы свести к минимуму отрицательное воздействие этих факторов. "Желательно в этот день подольше поспать, не заниматься физической активностью, не принимать рискованных решений и так далее".

Агентство Телевидения Новости