Названы самые безопасные страны для туристов во время пандемии

Туристический сайт European Best Destination представил список самых безопасных для путешественников стран в условиях открытия границ после карантина, введенного из-за пандемии COVID-19. Среди них - Грузия, Греция и Хорватия, сообщается на портале.

"Мы выбрали для вас некоторые из направлений, которые меньше всего задел COVID-19 (до 600 раз меньше случаев COVID-19 (сравнительно с наиболее пострадавшими от коронавируса европейскими странами - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в представленных местах также реализованы очень специфические протоколы гигиены в жилых помещениях, ресторанах и магазинах, такие как, например, замена фильтров кондиционирования воздуха между каждым пребыванием путешественника.

Эти направления также выигрывают из-за близости к больницам и тем, что имеют большее количество больничных коек на одного жителя, если сравнить с большинством европейских стран.

Так, первой рекомендацией для туристов представлен город Тбилиси - столица Грузии. Отмечается, что страна очень быстро отреагировала на эпидемию, сдержав вирус на крайне низком уровне. В Грузии в 260 раз меньше случаев COVID-19, чем в наиболее пострадавших европейских странах. Также сайт рекомендует для посещения грузинский город Батуми.

Далее в списке представлены греческий остров Корфу и город Превеза. В Греции количество зараженных людей в 50 раз меньше, чем в наиболее пострадавших европейских странах. Сайт также предлагает посетить Хорватию (Загреб, Риека) и такие регионы в Португалии, как Мадейра, Азорские острова, Алентежу и Алгарве.

С полным списком самых безопасных мест для туризма можно ознакомиться на сайте European Best Destination.

Агентство Телевидения Новости