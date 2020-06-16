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Членов общественной организации "Потон" подозревают в нападении на аптеку

Членов общественной организации Потон подозревают в нападении на аптеку

Харьковские правоохранители проводят досудебное расследование уголовных производств в отношении преступлений, совершенных членами общественной организации «Потон». Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

В ходе следствия установлено, что 9 сентября 2018 члены общественной организации ворвались в помещение аптеки по улице Салтовское шоссе, блокировали ее деятельность, повредили стеклянную витрину и вынесли из помещения медицинские препараты, которые подожгли и уничтожили. Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб заведению на сумму 31 тысяча гривен.

По результатам проведенных следственных действий 16 июня пяти участникам организации сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Сегодня же у потоновцев проведено 9 санкционированных обысков. У фигурантов изъято более 30 банковских карточек, мобильные телефоны, флэшки, ноутбуки, ножи, наручники, травматическое оружие с патронами, а также удостоверение работника полиции, срок действия которого истек.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости

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